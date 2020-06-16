В Псковской области количество пациентов с внебольничными пневмониями сократилось на 20%

19:45, 16 июня 2020, ПАИ

Более чем на 20 % сократилось количество пациентов с внебольничными пневмониями за последнее время в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, такие данные озвучил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на совещании с губернатором 16 июня.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора подчеркнул, что если положительная тенденция сохранится, это позволит снизить нагрузку на сферу здравоохранения.

В свою очередь председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко добавила, что это повлияет и на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, так как люди с пневмонией находятся в особой зоне риска.

1 996 человек заразилось коронавирусом в Псковской области.