Госархив рассказал, какие заметки писали псковские журналисты в начале прошлого века

23:35, 16 июня 2020, ПАИ

Государственный архив Псковской области рассказал, какие заметки писали псковские журналисты в начале XX века, в частности в 1915 году. Цитату из псковской газеты сотрудники ведомства опубликовали на странице архива в Instagram.

«Вторично привлекается к ответственности за вздувание цен торговец кожевенным товаром Эверт», – приводит архив цитату из заметки в газете «Псковская жизнь» от 10 декабря 1915 года.

Из подробностей газета сообщает, что «несмотря на то, что на каждой подмётке поставлена цена 1 р. 80 к., Эверт требовал 3 р. 40 к. При этом торговец объяснял, что одна цена – для полиции, а другая – для покупателя».

Ранее сообщалось, что сотрудники Государственного архива Псковской области рассказали, сколько платили охотникам за отстрел волков в 1945 году.