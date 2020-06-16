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Общество

Госархив рассказал, какие заметки писали псковские журналисты в начале прошлого века

 Фото из Instagram.

Государственный архив Псковской области рассказал, какие заметки писали псковские журналисты в начале XX века, в частности в 1915 году. Цитату из псковской газеты сотрудники ведомства опубликовали на  странице архива в Instagram. 

«Вторично привлекается к ответственности за вздувание цен торговец кожевенным товаром Эверт», – приводит архив цитату из заметки в газете «Псковская жизнь» от 10 декабря 1915 года. 

Из подробностей  газета сообщает, что «несмотря на то, что на каждой подмётке поставлена цена 1 р. 80 к., Эверт требовал 3 р. 40 к. При этом торговец объяснял, что одна цена – для полиции, а другая – для покупателя». 

Ранее сообщалось, что сотрудники Государственного архива Псковской области рассказали, сколько платили охотникам за отстрел волков в 1945 году.

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