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Общество

Проектировщик зоны охраны церкви Жён-мироносиц в Пскове: Проект защищает конкретный памятник

«Проект зоны охраны защищает комплекс Мироносицкого кладбища. И не совсем правомерно, используя этот памятник, регулировать застройку кварталов, которые на сегодня не имеют прямого или косвенного влияния на него, никак с ним не коррелируются», – заявил директор Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области Алексей Калиненко, комментируя утвержденный 16 июня на сессии Псковского областного Собрания новый проект зоны охраны церкви Жён-мироносиц в Пскове.

По его словам, в ходе обсуждения проекта высказывались предположения о том, что в результате корректировки прежних зон охраны могут пострадать объекты культурного наследия. Однако проект разрабатывался именно в интересах памятников — церкви Жён-мироносиц и надвратной колокольни Мироносицкого кладбища. 

«Проект разрабатывался не ради стадиона «Электрон» и проекта «Россия - моя история», хотя эти объекты мы учитывали, а с целью максимального сохранения наших памятников. И, как проектировщики, уверены, что мы им не навредили и не навредим», – отметил Алексей Калиненко.

Над проектом работали сотрудники Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры. Организация занимается деятельностью в сфере сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия. При участии НПЦ проводились работы по ремонту памятника Александру Невскому на горе Соколихе, по консервации церкви XV века в деревне Мелётово и Гремячей башни в Пскове, а также восстановительные работы в имении Строгановых в Волышово.

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