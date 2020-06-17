В Псковской области стартовал онлайн-конкурс «Мисс Остров – 2020»
В Острове выбирают девушку, достойную звания «Мисс Остров – 2020». Онлайн-голосование и описание конкурсанток размещено в группе молодежного отдела Центра культуры «Юбилейный» в соцсети «ВКонтакте».
В конкурсе участвуют специалист по физической культуре и спорту, член Федерации бодибилдинга Псковской области Ксения Зенкова, волонтер и участница коллектива Street dance Анастасия Корнева, будущий специалист по земельно-имущественным отношениям Маргарита Савкина, член городской команды КВН Мария Евдокимова и доброволец Вероника Петрова.