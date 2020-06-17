0
12:31
В Пскове выпускники могут сдавать ЕГЭ без масок
12:09
Николай Мельков: Сплошная разметка на Коммунальной создаёт пробку
12:02
«Это кормушка для сбора штрафов»: Дмитрий Цопов недоволен сплошной разметкой на улице Коммунальной
11:07
Глава Новосокольнического района: Голосование по поправкам в Конституцию касается каждого из нас
10:57
Четверых псковичей оштрафовал районный суд за нарушение масочного режима
10:42
Крупную партию боевой техники получат псковские десантники
10:42
Елена Даньшова о поправках в Конституцию: Государство гарантирует достойные условия жизни каждой семье
Еще новости
Общество

В Псковской области стартовал онлайн-конкурс «Мисс Остров – 2020»

Одна из участниц конкурса Вероника Петрова. Фото молодежного отдела Центра культуры «Юбилейный».

В Острове выбирают девушку, достойную звания «Мисс Остров – 2020». Онлайн-голосование и описание конкурсанток размещено в группе молодежного отдела Центра культуры «Юбилейный» в соцсети «ВКонтакте».

Одна из участниц конкурса Ксения Зенкова. Фото молодежного отдела Центра культуры «Юбилейный».

В конкурсе участвуют специалист по физической культуре и спорту, член Федерации бодибилдинга Псковской области Ксения Зенкова, волонтер и участница коллектива Street dance Анастасия Корнева, будущий специалист по земельно-имущественным отношениям Маргарита Савкина, член городской команды КВН Мария Евдокимова и доброволец Вероника Петрова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

В Пскове выпускники могут сдавать ЕГЭ без масок
17 июня 2020
В Пскове выпускники могут сдавать ЕГЭ без масок
Николай Мельков: Сплошная разметка на Коммунальной создаёт пробку
17 июня 2020
Николай Мельков: Сплошная разметка на Коммунальной создаёт пробку
«Это кормушка для сбора штрафов»: Дмитрий Цопов недоволен сплошной разметкой на улице Коммунальной
17 июня 2020
«Это кормушка для сбора штрафов»: Дмитрий Цопов недоволен сплошной разметкой на улице Коммунальной
Глава Новосокольнического района: Голосование по поправкам в Конституцию касается каждого из нас
17 июня 2020
Глава Новосокольнического района: Голосование по поправкам в Конституцию касается каждого из нас
Четверых псковичей оштрафовал районный суд за нарушение масочного режима
17 июня 2020
Четверых псковичей оштрафовал районный суд за нарушение масочного режима
Крупную партию боевой техники получат псковские десантники
17 июня 2020
Крупную партию боевой техники получат псковские десантники
Елена Даньшова о поправках в Конституцию: Государство гарантирует достойные условия жизни каждой семье
17 июня 2020
Елена Даньшова о поправках в Конституцию: Государство гарантирует достойные условия жизни каждой семье 1
Гроза уничтожила дом в Пустошкинском районе
17 июня 2020
Гроза уничтожила дом в Пустошкинском районе

Идет загрузка...