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Общество

Более семи тысяч человек посетили уникальный поезд Минобороны РФ в Пскове

Более семи тысяч человек посетили интерактивный поезд Минобороны РФ «Единство в памяти. Сила в подвиге», который прибыл в Псков на железнодорожный вокзал вчера, 1 июля. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото: ПАИ

Экспозицию осмотрели более семи тысяч человек за 3,5 часа.

Напомним, в состав поезда Минобороны вошло восемь тематических вагонов, посвящённых мужеству героев всех времён и достижениям российских Вооруженных сил. На четырёх платформах были представлены образцы трофейной техники, захваченной российскими войсками в ходе проведения СВО, что стало наглядным свидетельством боевых событий и подвига военнослужащих.

Фоторепортаж из поезда можно посмотреть здесь.

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