0
12:31
В Пскове выпускники могут сдавать ЕГЭ без масок
12:09
Николай Мельков: Сплошная разметка на Коммунальной создаёт пробку
12:02
«Это кормушка для сбора штрафов»: Дмитрий Цопов недоволен сплошной разметкой на улице Коммунальной
11:07
Глава Новосокольнического района: Голосование по поправкам в Конституцию касается каждого из нас
10:57
Четверых псковичей оштрафовал районный суд за нарушение масочного режима
10:42
Крупную партию боевой техники получат псковские десантники
10:42
Елена Даньшова о поправках в Конституцию: Государство гарантирует достойные условия жизни каждой семье
Еще новости
Общество

На всех сельхозпредприятиях Псковского района увеличились надои молока

Фото: Андрей Степанов.

За 5 месяцев сельхозпредприятия Псковского района произвели 8 639 тонн молока, что на 204 тонны или 2% больше уровня прошлого года. Как сообщается на сайте муниципалитета, надои молока увеличили все сельхозпредприятия района.

Продуктивность дойного стада составляет 2 671 килограмм молока, что больше прошлогоднего уровня на 135 килограммов. Наивысшая продуктивность коров наблюдается в ООО «ПсковАгроИнвест» – 3 692 килограмма молока.

Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 236 голов и составило 8 616 голов, из них 3 221 корова.

На перерабатывающие предприятия реализовано 8 495 тонн молока в зачетном весе, что на 246 тонн больше аналогичного периода прошлого года.  Всё молоко реализовано высшим сортом. Средняя жирность реализованного молока составляет 3,74 %.

За 5 месяцев реализовано 486 тонн крупного рогатого скота в живом весе, 6 049 тонн мяса свиней и 10 544 тонны мяса птицы.

Коровник за миллиард, лучшая цена за молоко и пандемия: интервью с председателем комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андреем Козловым читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

В Пскове выпускники могут сдавать ЕГЭ без масок
17 июня 2020
В Пскове выпускники могут сдавать ЕГЭ без масок
Николай Мельков: Сплошная разметка на Коммунальной создаёт пробку
17 июня 2020
Николай Мельков: Сплошная разметка на Коммунальной создаёт пробку
«Это кормушка для сбора штрафов»: Дмитрий Цопов недоволен сплошной разметкой на улице Коммунальной
17 июня 2020
«Это кормушка для сбора штрафов»: Дмитрий Цопов недоволен сплошной разметкой на улице Коммунальной
Глава Новосокольнического района: Голосование по поправкам в Конституцию касается каждого из нас
17 июня 2020
Глава Новосокольнического района: Голосование по поправкам в Конституцию касается каждого из нас
Четверых псковичей оштрафовал районный суд за нарушение масочного режима
17 июня 2020
Четверых псковичей оштрафовал районный суд за нарушение масочного режима
Крупную партию боевой техники получат псковские десантники
17 июня 2020
Крупную партию боевой техники получат псковские десантники
Елена Даньшова о поправках в Конституцию: Государство гарантирует достойные условия жизни каждой семье
17 июня 2020
Елена Даньшова о поправках в Конституцию: Государство гарантирует достойные условия жизни каждой семье 1
Гроза уничтожила дом в Пустошкинском районе
17 июня 2020
Гроза уничтожила дом в Пустошкинском районе

Идет загрузка...