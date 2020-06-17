На всех сельхозпредприятиях Псковского района увеличились надои молока

11:10, 17 июня 2020, ПАИ

За 5 месяцев сельхозпредприятия Псковского района произвели 8 639 тонн молока, что на 204 тонны или 2% больше уровня прошлого года. Как сообщается на сайте муниципалитета, надои молока увеличили все сельхозпредприятия района.

Продуктивность дойного стада составляет 2 671 килограмм молока, что больше прошлогоднего уровня на 135 килограммов. Наивысшая продуктивность коров наблюдается в ООО «ПсковАгроИнвест» – 3 692 килограмма молока.

Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 236 голов и составило 8 616 голов, из них 3 221 корова.

На перерабатывающие предприятия реализовано 8 495 тонн молока в зачетном весе, что на 246 тонн больше аналогичного периода прошлого года. Всё молоко реализовано высшим сортом. Средняя жирность реализованного молока составляет 3,74 %.

За 5 месяцев реализовано 486 тонн крупного рогатого скота в живом весе, 6 049 тонн мяса свиней и 10 544 тонны мяса птицы.

Коровник за миллиард, лучшая цена за молоко и пандемия: интервью с председателем комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андреем Козловым читайте здесь.