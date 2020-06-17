Полмиллиона тестов на коронавирус передала Россия в другие страны

11:46, 17 июня 2020, ПАИ

За время пандемии Россия передала более полумиллиона тест-систем для обследования на коронавирус почти в 30 стран. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании глав служб государств - членов ШОС, пишет РИА Новости.

«С 1 февраля и по сегодняшний день Российская Федерация передала более полумиллиона тест-систем почти в 30 стран мира. Это страны ШОС, страны Содружества Независимых Государств, страны Африки, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии», - рассказала Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что поставки продолжатся и в дальнейшем.

В Псковской области проведено 33 767 исследований на коронавирус. Всего 2 047 человек в регионе заразились COVID-19.