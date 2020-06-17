Сбежавший из псковской больницы пациент с коронавирусом предстанет перед судом

12:11, 17 июня 2020, ПАИ

В Пскове перед судом предстанет сбежавший из псковской больницы 66-летний мужчина с подтверждённым коронавирусом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Установлено, что 21 мая мужчина прибыл в Псковскую городскую больницу из обсервации в Невельской межрайонной больнице с подтверждённым коронавирусом. Однако он умышленно покинул больницу и находился в общественном месте – в помещении железнодорожного вокзала в Пскове. Тем самым мужчина нарушил санитарно-эпидемиологические правила и создал угрозу массового заболевания людей.

Сбежавшего мужчину нашли и доставили в больницу для прохождения лечения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения.