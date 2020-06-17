Каждому сотруднику Псковской областной типографии будут искать новое место работы

14:38, 17 июня 2020, ПАИ

Каждому сотруднику Псковской областной типографии, а всего их в штате 27, будут искать новое место работы. Об этом Псковскому агентству информации рассказала исполняющая обязанности директора типографии Инга Тимофеева.

«Да, распоряжение о ликвидации одного из старейших предприятий Пскова, безусловно, существует. В администрации области просчитывались разные варианты, но наш собственник принял такое решение. Есть ещё типографии. Кто-то сможет устроиться туда по специальности или применить себя в другой смежной сфере. Работа в этом направлении идёт, и она в самом начале. Работа будет идти по каждому сотруднику до тех пор, пока людям предложат что-то приемлемое», - заявила Инга Тимофеева, добавив, что уже составлен план встреч руководства типографии и представителей администрации региона.

И. о. директора также отметила, что письмо, которое написала одна из сотрудниц типографии, она не читала, так как до 26 июня находится в отпуске. «Знаю только, что основной коллектив типографии никакого письма не составлял. Сотрудники, конечно, находятся в стрессовой ситуации. Даже если кто-то ещё подписывал это письмо, наверное, скажем так, у людей просто сдали нервы. Все озабочены своей судьбой. У нас узкая специализация труда», - отметила Инга Тимофеева.

По её словам, в администрации Псковской области приняли списки сотрудников и рекомендации со стороны руководства типографии по поводу трудоустройства людей. «С Сергеем Константиновичем Аржаниковым [председатель комитета по труду и занятости Псковской области. - ПАИ] эта ситуация тоже обсуждалась. Понятно, что обидно и горько, но есть ещё к тому же и решение президента, что государственные и муниципальные предприятия будут содержаться только до 2023 года. Это политика государства, а не самодурство региональной власти», - добавила и. о. директора.