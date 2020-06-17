Сергей Аржаников: Для части сотрудников псковской типографии есть вакансии уже сейчас

15:38, 17 июня 2020, ПАИ

Для части сотрудников Псковской областной типографии, ликвидация которой запланирована на август, есть вакансии уже сейчас. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников.

Он также отметил, что сегодня, 17 июня, состоялась встреча представителей администрации региона с коллективом. «Мы договорились о том, что будут приняты все возможные меры, чтобы в период ликвидации предприятия люди были трудоустроены. На рынок труда выходят 27 человек. Есть среди них и такие специалисты, для которых уже сегодня есть вакансии», - подчеркнул Сергей Аржаников.

Однако на предприятии есть и сотрудники с узкими типографскими специальностями. «Перед нами стоит задача переговорить с действующими издательствами и предложить посмотреть высвобождаемых работников. Администрация области планирует помочь коллективу в общении с потенциальными работодателями. И, разумеется, мы будем в постоянном контакте с исполняющей обязанности директора Ингой Тимофеевой и представителями коллектива», - подытожил Сергей Аржаников.