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Общество

Сергей Аржаников: Для части сотрудников псковской типографии есть вакансии уже сейчас

Сергей Аржаников

Для части сотрудников Псковской областной типографии, ликвидация которой запланирована на август, есть вакансии уже сейчас. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников.

Он также отметил, что сегодня, 17 июня, состоялась встреча представителей администрации региона с коллективом. «Мы договорились о том, что будут приняты все возможные меры, чтобы в период ликвидации предприятия люди были трудоустроены. На рынок труда выходят 27 человек. Есть среди них и такие специалисты, для которых уже сегодня есть вакансии», - подчеркнул Сергей Аржаников.

Однако на предприятии есть и сотрудники с узкими типографскими специальностями. «Перед нами стоит задача переговорить с действующими издательствами и предложить посмотреть высвобождаемых работников. Администрация области планирует помочь  коллективу  в общении  с потенциальными работодателями. И, разумеется, мы будем в постоянном контакте с исполняющей обязанности директора Ингой Тимофеевой и представителями коллектива», - подытожил Сергей Аржаников.

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