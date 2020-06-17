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Общество

Решение о снятии ограничительных мер не зависит только от губернатора – Аркадий Мурылёв

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылёв отметил, что решение о снятии ограничений в регионе не зависит только от Михаила Ведерникова. Об этом он сообщил в прямом эфире проекта ПАИ-livе 17 июня.

«Во время оперативного штаба по экономике выступают члены штаба и высказываются сами предприниматели», - отметил Аркадий Мурылёв, добавив, что Михаил Ведерников выбрал правильный путь, устраивая такие заседания.

В ходе заседания оперштаба, по словам Аркадия Мурылёва, выслушают, какие проблемы отраслей существуют и когда можно снимать ограничительные меры.

«Сегодня Михаил Ведерников рассказал, что он не тот человек, который захотел и снял меры, - отметил Мурылёв. – Губернатор исходит из ситуации в регионе и дал понять, что большое количество факторов влияет на снятие ограничений».

Ранее Михаил Ведерников сообщил, что часть ограничений по работе ТЦ в Псковской области могут снять через неделю.

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