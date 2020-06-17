МЧС: Жильцы загоревшегося от удара молнии дома в Пустошкинском районе не пострадали

22:31, 17 июня 2020, ПАИ

Жильцы загоревшегося от удара молнии дома в деревне Чурилово Забельской волости Пустошкинского района не пострадали. Как пишет газета «Вперёд», об этом сообщил начальник ОНД и ПР по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам Константин Кустов.

«Молния ударила средь бела дня, – отметил он. – Жильцы в это время находились на улице. Все действовали оперативно. Удалось спасти часть имущества. А главное, все живы».

Глава Забельской волости Антонина Исправникова рассказала, что молния ударила в берёзу, растущую рядом с надворными постройками. «Началось возгорание, и это заметили соседи, которые сразу бросились на помощь. К ним присоединились местные жители, до приезда пожарных они уже вовсю боролись с огнём, а он стремительно подбирался к дому», – сообщила она.

На ближайшей сессии Собрания депутатов сельского поселения Антонина Исправникова обратится с просьбой о материальной поддержке пострадавших от пожара. «И хочу сказать огромное спасибо нашим жителям, которые всем миром бросились на помощь, за их неравнодушие и чуткость!» – добавила она.