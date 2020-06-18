ВОЗ обновила рекомендации по ношению масок

09:10, 18 июня 2020, ПАИ

Новые рекомендации появились на сайте Всемирной организации здравоохранения по поводу использования масок во время пандемии коронавируса. Теперь носить маски предлагается всем людям, а не только людям с симптомами.

На основании новых данных Департамент транспорта Москвы подготовил инфографику, которая наглядно объясняет, зачем нужно носить медицинские маски.

Если носитель вируса не носит защитное средство, а здоровый человек ходит в маске, вероятность передачи COVID-19 составляет 70%. Если инфицированный надевает маску, а здоровый – нет, вероятность передачи вируса снижается до 5%. И если маски наденут оба, то вероятность распространения коронавируса будет равняться 1,5%.

В Псковской области сохраняется перчаточно-масочный режим. Так, Псковский районный суд рассмотрел 95 протоколов на нарушителей.