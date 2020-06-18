Ещё 7 790 человек заразились коронавирусом в России
За последние сутки в России выявлено 7 790 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
За 17 июня в стране зафиксировано 182 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 9 621 человек.
Всего по состоянию на утро 18 июня в России зарегистрирован 561 091 случай заболевания коронавирусной инфекцией, умерло 7 660 человек, выздоровело – 313 963.
В Псковской области зарегистрировано 2 088 случаев заражения коронавирусом, 679 человек выздоровело, 19 – умерло.