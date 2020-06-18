0
14:18
Территория лагеря советских военнопленных в Пскове включена в перечень объектов культурного наследия
14:16
Псковские поисковики нашли захоронение жертв концлагеря в Моглино
14:16
Грозы надвигаются на Псковскую область
14:03
Началась трансляция поисковых работ на территории бывшего концлагеря в Моглино
13:53
«Лучше есть морковку, чем фотографироваться в маке» – глава Порховского района
13:48
Легендарное маковое поле в Порховском районе засадили картофелем и морковкой
13:34
Когда россияне смогут летать за границу, рассказала глава Роспотребнадзора
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников: Не хотелось бы дробить область на красные, жёлтые и зелёные муниципалитеты

Фото газеты "Великолукская правда. Новости"

«Мне очень не хотелось бы дробить область, как это сделали в некоторых регионах, на красные, жёлтые и зелёные муниципалитеты», – сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников при посещении поликлиники № 1 в Великих Луках 18 июня, передаёт корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

«Это будет шаг назад. Но если здесь не будут соблюдаться все требования, Великие Луки – первый кандидат на это. Давайте не будем никого подводить», – добавил он.

По данным на 18 июня, в Великих Луках заразились коронавирусом 413 человек, в Великолукском районе – 117. Всего в Псковской области инфицированы 2 088 человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Когда россияне смогут летать за границу, рассказала глава Роспотребнадзора В России сокращается число регионов с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу Михаил Ведерников: Не хотелось бы дробить область на красные, жёлтые и зелёные муниципалитеты 489 российских медиков умерли из-за коронавируса В Пскове хотят продлить срок действия уменьшенной арендной платы для ряда предпринимателей Ещё 7 790 человек заразились коронавирусом в России 577 жителей Пскова заразились COVID-19 До 413 возросло количество заражённых коронавирусом в Великих Луках Могут ли утки и гуси передавать коронавирус, выяснили учёные 309 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Территория лагеря советских военнопленных в Пскове включена в перечень объектов культурного наследия
18 июня 2020
Территория лагеря советских военнопленных в Пскове включена в перечень объектов культурного наследия
Псковские поисковики нашли захоронение жертв концлагеря в Моглино
18 июня 2020
Псковские поисковики нашли захоронение жертв концлагеря в Моглино
Грозы надвигаются на Псковскую область
18 июня 2020
Грозы надвигаются на Псковскую область
Началась трансляция поисковых работ на территории бывшего концлагеря в Моглино
18 июня 2020
Началась трансляция поисковых работ на территории бывшего концлагеря в Моглино
«Лучше есть морковку, чем фотографироваться в маке» – глава Порховского района
18 июня 2020
«Лучше есть морковку, чем фотографироваться в маке» – глава Порховского района
Легендарное маковое поле в Порховском районе засадили картофелем и морковкой
18 июня 2020
Легендарное маковое поле в Порховском районе засадили картофелем и морковкой
Когда россияне смогут летать за границу, рассказала глава Роспотребнадзора
18 июня 2020
Когда россияне смогут летать за границу, рассказала глава Роспотребнадзора
18 июня вице-губернатор Нинель Салагаева отмечает день рождения
18 июня 2020
18 июня вице-губернатор Нинель Салагаева отмечает день рождения

Идет загрузка...