Михаил Ведерников: Не хотелось бы дробить область на красные, жёлтые и зелёные муниципалитеты

12:46, 18 июня 2020, ПАИ

«Мне очень не хотелось бы дробить область, как это сделали в некоторых регионах, на красные, жёлтые и зелёные муниципалитеты», – сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников при посещении поликлиники № 1 в Великих Луках 18 июня, передаёт корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

«Это будет шаг назад. Но если здесь не будут соблюдаться все требования, Великие Луки – первый кандидат на это. Давайте не будем никого подводить», – добавил он.

По данным на 18 июня, в Великих Луках заразились коронавирусом 413 человек, в Великолукском районе – 117. Всего в Псковской области инфицированы 2 088 человек.