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Общество

Легендарное маковое поле в Порховском районе засадили картофелем и морковкой

Фото: газета "Порховский вестник".

 

Любимое псковичами и туристами маковое поле вблизи села Павы Порховского района передали в аренду предпринимателю, который посадил на нем морковь и картофель. Об этот Псковскому агентству информации рассказал глава Порховского района Виктор Степанов. 

Ранее в соцсетях появились тревожные сообщения, что огромное маковое поле, успевшее уже стать брендом Псковской области и излюбленным местом для фотосессий, практически уничтожено: редкие цветки пробиваются через траву, выросшую на новоиспеченных грядках. Маковое поле в Порховском районе  входит в народный список достопримечательностей, путешественники в своих блогах рекомендуют его к обязательному посещению. Каждое лето Instagram пестрит яркими фотографиями на порховском маковом поле. Не раз о нем писали  федеральные издания, восхищаясь живописностью и самобытностью места. Более того, некоторые псковские турфирмы возили в Порховский район туристов, чтобы показать им алое поле, засеянное полевыми маками. 

Кроме того, маковое поле в Павах, как и положено туристическому объекту, сопровождает легенда. Документальных подтверждений ей нет, но трогательная история передется из уст в уста. Рассказывают, что маки на поле  - это символ крови погибших в войну воинов. Насеяла их мать погибшего в тех местах солдата, которая приехала на место гибели сына издалека и привезла с собой семена. 

 

Фото: газета "Порховский вестник".

Виктор Степанов объяснил, что эта территория  внесена в реестр сельскохозяйственных угодий и принадлежит местному предприятию, которое в этом году сдало участок в аренду частному предпринимателю из Новгородской области. Сельскохозяйственники из соседнего региона решили найти более практичное применение такой территории и засадили поле картофелем и морковкой.

Глава Порховского района положительно отнесся к таким изменениям. «Стенания по поводу пропавшего мака нахожу неубедительными, - заявил Виктор Степанов. - Лучше есть морковку, чем фотографироваться в маке».

Глава района подробно прокомментировал эту ситуацию.

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