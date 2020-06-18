Легендарное маковое поле в Порховском районе засадили картофелем и морковкой

13:48, 18 июня 2020, ПАИ

Любимое псковичами и туристами маковое поле вблизи села Павы Порховского района передали в аренду предпринимателю, который посадил на нем морковь и картофель. Об этот Псковскому агентству информации рассказал глава Порховского района Виктор Степанов.

Ранее в соцсетях появились тревожные сообщения, что огромное маковое поле, успевшее уже стать брендом Псковской области и излюбленным местом для фотосессий, практически уничтожено: редкие цветки пробиваются через траву, выросшую на новоиспеченных грядках. Маковое поле в Порховском районе входит в народный список достопримечательностей, путешественники в своих блогах рекомендуют его к обязательному посещению. Каждое лето Instagram пестрит яркими фотографиями на порховском маковом поле. Не раз о нем писали федеральные издания, восхищаясь живописностью и самобытностью места. Более того, некоторые псковские турфирмы возили в Порховский район туристов, чтобы показать им алое поле, засеянное полевыми маками.

Кроме того, маковое поле в Павах, как и положено туристическому объекту, сопровождает легенда. Документальных подтверждений ей нет, но трогательная история передется из уст в уста. Рассказывают, что маки на поле - это символ крови погибших в войну воинов. Насеяла их мать погибшего в тех местах солдата, которая приехала на место гибели сына издалека и привезла с собой семена.

Виктор Степанов объяснил, что эта территория внесена в реестр сельскохозяйственных угодий и принадлежит местному предприятию, которое в этом году сдало участок в аренду частному предпринимателю из Новгородской области. Сельскохозяйственники из соседнего региона решили найти более практичное применение такой территории и засадили поле картофелем и морковкой.

Глава Порховского района положительно отнесся к таким изменениям. «Стенания по поводу пропавшего мака нахожу неубедительными, - заявил Виктор Степанов. - Лучше есть морковку, чем фотографироваться в маке».

Глава района подробно прокомментировал эту ситуацию.