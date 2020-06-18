«Лучше есть морковку, чем фотографироваться в маке» – глава Порховского района

13:53, 18 июня 2020, ПАИ

Глава Порховского района Виктор Степанов считает, что сельскохозяйственники из Новгорода нашли местной «достопримечательности» – маковому полю – более подходящее применение. «Лучше есть морковку, чем фотографироваться в маке», - отметил он в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Виктор Степанов объяснил, что эта территория внесена в реестр сельскохозяйственных угодий и принадлежит местному предприятию, которое в этом году сдало его в аренду частному предпринимателю из Новгородской области. Сельскохозяйственники из соседнего региона засадили поле картофелем и морковкой.

«Я приветствую любого, кто придет к нам и перепахает грядку. А тут перепахали поле», - подчеркнул Виктор Степанов. Туристов, расстроившихся из-за ликвидации места для фотосессий, глава района успокоил: «Этот мак никогда не выведется, он там навечно. Перепахали – он вылезет на следующий год».

Виктор Степанов пояснил, что в прошлом году поле пустовало и не использовалось по назначению, поэтому и зацвело полевыми маками. Останутся ли предприниматели на следующий год в Порховском районе – пока неизвестно.

«Стенания по поводу пропавшего мака нахожу неубедительными, - подчеркнул собеседник. - Для меня, как для человека, который родился и работал председателем в колхозе, это звучит дико. Для современного народа… ну они, наверное, выехав из города, где не видят ничего, кроме своих телефонов и гаджетов, увидели маковое поле и пришли в изумление».

Глава района уверен, что сельскохозяйственные угодья гораздо полезнее засадить овощами.

«Лучше есть морковку, чем фотографироваться в маке. Морковка полезнее. Пусть лучше люди дождутся урожая, и, может, убрать помогут, чем сетовать по поводу погубленного макового поля», - отметил Виктор Степанов.