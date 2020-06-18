В России сокращается число регионов с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу

13:25, 18 июня 2020, ПАИ

В России число регионов с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу сократилось до 13. Об этом 18 июня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на канале «Россия-24».

«Количество их снижается каждый день. Их было 25, их было 22, их было 17, их сегодня стало 13», — отметила Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что региональные власти взвешенно подходят к оценке ситуации с коронавирусом. Она также отметила, что её коллеги в субъектах страны постоянно находятся с ней на связи.

По последним данным, в России зарегистрирован 561 091 случай заболевания коронавирусной инфекцией, умерло 7 660 человек, выздоровело – 313 963.