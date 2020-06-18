Пропавшего пенсионера в Псковском районе нашли живым в заболоченном лесу

13:29, 18 июня 2020, ПАИ

83-летнего жителя деревни Шилово Псковского района Алексея Владимирова, ушедшего из дома 15 июня в неизвестном направлении, нашли живым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

18 июня около 11:00 его нашли живым и здоровым в заболоченном месте у деревни Вошково Псковского района. Первым его след обнаружил здешний охотник.

Вместе с сотрудниками полиции и МЧС активное участие в поиске пенсионера приняли его родственники и местные жители.