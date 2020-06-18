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Общество

По факту обнаруженных останков жертв концлагеря в Моглино могут возбудить уголовное дело

По факту найденных останков могут возбудить уголовное дело. Фото Дарьи Хватковой.

Уголовное дело могут возбудить по факту обнаруженных останков жертв концлагеря в Моглино. Об этом рассказал старший помощник руководителя управления по взаимодействию со средствами массовой информации СУ СК по Псковской области Антон Доброхотов.

«18 июня поступило сообщение о найденных в рамках акции «Без срока давности» останков не менее двух человек», - рассказал Антон Доброхотов, отметив, что территория была проверена щупом, не исключено наличие останков ещё нескольких человек.

По словам Доброхотова, на месте раскопок при помощи металлоискателя обнаружили пулю. Её отправят на судебную и медицинскую экспертизу.

«Работы по поиску продолжаются, сектор может быть расширен, - добавила Антон Доброхотов, отметив, что не исключено возбуждение уголовного дела.

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