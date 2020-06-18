Представитель туротрасли: Из макового поля Порховский район мог сделать бренд

15:39, 18 июня 2020, ПАИ

Представители туристической отрасли Псковской области считают, что Порховский район совершил глупость, отдав любимое туристами маковое поле в распоряжение аграриев. Своим мнением с Псковским агентством информации поделилась директор туроператора «Атмосфера путешествий» Александра Лебедева.

«Порховский район и конкретно город Порхов могли бы сделать из макового поля бренд и зарабатывать на этом деньги, в том числе привлекая туристов к своему району, к крепости, к кафе и различным другим аттракциям, которые есть на территории района», - отметила Александра Лебедева.

Директор турфирмы рассказала, что это место было точкой притяжения для людей не только из Псковской области, но и из других городов России и стран мира. «Не только псковичи ездили на это поле. Приезжали известные фотографы из Москвы, из Петербурга и из других стран, привлекая внимание людей к Порховскому району. Кроме того, они заезжали в Волышово, давая какую-то повестку по поводу этой многострадальной усадьбы», - сообщила эксперт.

Туроператоры организовывали поездки на маковое поле, параллельно заезжая в Порховскую крепость, в кафе. В этом году фирмы планировали повторить мини-туры. «Из этого можно было сделать бренд. Порховский район и Павы ассоциировались с маками. Люди действительно ехали, чтобы посмотреть на это поле», - рассказала Александра Лебедева.

В этом июне маковое поле не зацвело, как обычно: редкие цветы пробиваются среди колосьев. Руководство района подтвердило, что в этом году землю передали в аренду и на ней будут выращивать картофель и морковь.

«Лучше есть морковку, чем фотографироваться в маке», – прокомментировал ситуацию глава Порховского района.