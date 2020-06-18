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Общество

Псковские врачи работают за троих - московские эксперты

В своем поздравлении в преддверии Дня медицинского работника губернатор Псковской области отметил, что на врачей региона ложится колоссальная нагрузка. 18 июня Михаил Ведерников поздравил врачей Псковской городской больницы с предстоящим праздником, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Московские коллеги заметили, что каждый здесь работает за двоих или троих. Это дорогого стоит. Спасибо за ваш труд, но это ненормальная ситуация, и её нужно менять», - подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников напомнил, что в прошлом году область обратилась за помощью в правительство и получила более двух миллиардов рублей на развитие здравоохранения. Больницы получили новое современное оборудование – аппараты УЗИ, ангиографы и другую технику.

При этом, по словам главы региона, ситуация с коронавирусом «вскрыла истинное состояние медицины», и теперь власти будут системно отрабатывать недостатки.

Ранее Михаил Ведерников наградил медиков Великих Лук.

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