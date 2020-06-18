Псковская область будет работать над повышением зарплат врачей

17:25, 18 июня 2020, ПАИ

Одной из приоритетных задач в развитии здравоохранения Псковской области губернатор считает увеличение оплаты труда. Об этом Михаил Ведерников заявил в своем поздравлении в преддверии Дня медицинского работника, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава области подчеркнул, что разница в зарплатах врачей в Псковской области и соседних Ленинградской области и Санкт-Петербурге большая. Губернатор надеется, что Псковской области будет присвоен повышающий коэффициент, который позволит пропорционально распределять федеральные меры поддержки по субъектам РФ.

Михаил Ведерников напомнил, что в этом году впервые по инициативе фракции «Единая Россия» в регионе предусмотрели 25 миллионов рублей на покупку квартир медикам. Всего более 30 миллионов рублей было направлено на эти цели.

«Мы сделаем все, чтобы вы работали в безопасной ситуации, чтобы снизилась нагрузка, чтобы и вы, и молодые врачи оставались здесь и не смотрели в соседние регионы, зная, что о них заботятся, ценят», - отметил губернатор.

Ранее Михаил Ведерников сказал, что московские врачи заметили, что псковские медики работают за троих.