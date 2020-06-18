Четыре врача Псковской горбольницы получили звание «Заслуженный работник здравоохранения»

17:45, 18 июня 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил четверым сотрудникам Псковской городской больницы почетные знаки «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области». В преддверии Дня медицинского работника глава региона посетил медицинское учреждение и поздравил врачей, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Звания «Заслуженный работник здравоохранения» удостоились Елена Карсанова, Жанна Васильева, Сергей Горбунов и Валентина Королева.

Михаил Ведерников отметил, что на эту награду выдвигают кандидатов коллективы медучереждений, а значит ее можно считать «настоящим профессиональным признанием».

Губернатор Псковской области сообщил, что награжденные врачи получат единовременную выплату 25 тысяч рублей и ежемесячную надбавку 5 тысяч рублей.

Ранее Михаил Ведерников наградил великолукских медиков и врачей Псковской областной больницы.