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Общество

Четыре врача Псковской горбольницы получили звание «Заслуженный работник здравоохранения»

Фото: Дарья Хваткова.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил четверым сотрудникам Псковской городской больницы почетные знаки «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области». В преддверии Дня медицинского работника глава региона посетил медицинское учреждение и поздравил врачей, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Звания «Заслуженный работник здравоохранения» удостоились Елена Карсанова, Жанна Васильева, Сергей Горбунов и Валентина Королева.

Михаил Ведерников отметил, что на эту награду выдвигают кандидатов коллективы медучереждений, а значит ее можно считать «настоящим профессиональным признанием».

Фото: Дарья Хваткова.

Губернатор Псковской области сообщил, что награжденные врачи получат единовременную выплату 25 тысяч рублей и ежемесячную надбавку 5 тысяч рублей.

Ранее Михаил Ведерников наградил великолукских медиков и врачей Псковской областной больницы.

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