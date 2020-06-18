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Общество

«Ночь науки» в Пскове стартует 18 июня в 19:00

Сегодня, 18 июня, состоится фестиваль «Ночь науки», который ежегодно собирает в стенах ПсковГУ сотни псковичей. В этом году мероприятие пройдет на виртуальной площадке видеоигры Minecraft. Об этом сообщается в Instagram вуза.

Всем участникам организаторы обещают подарить фирменный мерч, то есть аксессуары с символикой мероприятия.

Участников ждёт научный квест в компьютерной копии вуза. Чтобы победить в нем, нужно собрать секретный код, пройдя все испытания, а после открыть при помощи кода дверь победителя. Победителю достанется особый приз, отмечают организаторы.

Принять участие могут взрослые и дети старше 7 лет. За порядком на сервере будет следить модератор, весь процесс будет записан на видео.

Фестиваль начнётся 18 июня в 19:00. Чтобы не опоздать, организаторы советуют заранее ознакомиться с инструкцией по подключению. Она составлена так, чтобы даже те, кто не знаком с Minecraft, смогли принять участие в мероприятии.

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