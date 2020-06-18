В Псковской области проходят съёмки передачи «Не факт» с Араратом Кещяном

20:08, 18 июня 2020, ПАИ

Звезда сериала «Универ» Арарат Кещян, а ныне ведущий программы «Не факт» на телеканале «Звезда» снова побывал в Псковской области. Об этом сообщается в группе Псковского музея-заповедника в соцсети «ВКонтакте».

«На улице +32, а мы работаем с одной из наших любимых съёмочных групп телеканала «Звезда» и Араратом Кещяном», – рассказали музейщики.

В очередном выпуске телепередачи о Псковщине расскажут о княгине Ольге.

«Съёмки проходили с соблюдением всех требований, у каждого из съёмочной группы справка об отсутствии антител к коронавирусу. Теперь работаем так», – добавили сотрудники музея.

В своём Instagram Арарат Кещян выставил фотографию псковских мест.

В марте этого года в программе «Не факт» вышел сюжет «Речь Посполитая против Пскова», где ведущий Арарат Кещян рассуждает о том, как защитникам Псковской крепости удалось выстоять против огромной армии польского короля и литовского князя Стефана Батория.