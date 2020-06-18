Тизер документального фильма «Без срока давности. Эшелоны смерти» представил Госархив Псковской области

21:38, 18 июня 2020, ПАИ

Снятый в Псковской области фильм «Без срока давности. Эшелоны смерти» покажут 21 июня на телеканале «Россия 24». Об этом сообщается в группе Государственного архива Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Центральной темой фильма стал суд над группой немецких солдат, которым предъявили обвинения в совершении военных преступлений в годы оккупации. Судебный процесс длился с 28 декабря 1945 года по 4 января 1946 года. Завершился он публичной казнью.

Съёмки фильма проходили в Псковской области при содействии Российского исторического общества. Это историческая документальная лента, автором и художественным руководителем которой выступил режиссёр Александр Звягинцев. Участие в съёмках принял руководитель РИО в регионе, директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин. К работе над лентой присоединились историки, очевидцы событий времён Великой Отечественной войны.

Авторы документального фильма опираются на прежде засекреченные документы. Известно, что в Пскове жертвами врагов стали около 350 тысяч советских военнопленных и почти полмиллиона мирных граждан, большая часть которых была угнана в рабство в Германию. В довоенном городе проживало порядка 60 тысяч человек. После освобождения Пскова население города составляло всего 173 человека.

Ленту «Без срока давности. Эшелоны смерти» смогут увидеть зрители телеканала «Россия 24» 21 июня в 13:15.