0
21:38
Тизер документального фильма «Без срока давности. Эшелоны смерти» представил Госархив Псковской области
21:13
В зданиях администраций Плюсского и Порховского районов проводят дезинфекцию
20:08
В Псковской области проходят съёмки передачи «Не факт» с Араратом Кещяном
19:40
«Say Goodbye Hollywood»: История псковички, которая застряла в Калифорнии во время пандемии
19:38
18 июня день рождения празднует актриса псковского театра Ангелина Курганская
18:06
Жара +33 градуса прогнозируется в Псковской области
17:50
Губернатор Псковской области поздравил и наградил медиков городской больницы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском

Кирилл Серебренников работает над созданием мини-сериала о режиссере Андрее Тарковском. Об этом сообщил основатель студии Hype Film, продюсер Илья Стюарт, пишет ТАСС.

Ранее говорилось о том, что мини-сериал Серебренникова находится в стадии разработки, его планировали показать на международном Каннском кинорынке, который пройдет в этом году в онлайн-формате. Продюсерами выступают Илья Стюарт, Мурад Осман и Павел Буря.

«Андрей Тарковский и его знаковые шедевры оказали большое влияние на кинематограф, и они по-прежнему остаются источником вдохновения для кинематографистов разных поколений. Продолжать работу с Кириллом Серебренниковым для нас большая честь. Он художник с действительно уникальным видением», - отметил Илья Стюарт.

Продюсер ранее сообщал, что Серебренников экранизирует роман французского писателя Оливье Геза «Исчезновение Йозефа Менгеле» о нацистском преступнике, который проводил медицинские эксперименты над узниками Освенцима.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Тизер документального фильма «Без срока давности. Эшелоны смерти» представил Госархив Псковской области
18 июня 2020
Тизер документального фильма «Без срока давности. Эшелоны смерти» представил Госархив Псковской области
В зданиях администраций Плюсского и Порховского районов проводят дезинфекцию
18 июня 2020
В зданиях администраций Плюсского и Порховского районов проводят дезинфекцию
В Псковской области проходят съёмки передачи «Не факт» с Араратом Кещяном
18 июня 2020
В Псковской области проходят съёмки передачи «Не факт» с Араратом Кещяном
18 июня день рождения празднует актриса псковского театра Ангелина Курганская
18 июня 2020
18 июня день рождения празднует актриса псковского театра Ангелина Курганская
Жара +33 градуса прогнозируется в Псковской области
18 июня 2020
Жара +33 градуса прогнозируется в Псковской области
Губернатор Псковской области поздравил и наградил медиков городской больницы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 июня 2020
Губернатор Псковской области поздравил и наградил медиков городской больницы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Четыре врача Псковской горбольницы получили звание «Заслуженный работник здравоохранения»
18 июня 2020
Четыре врача Псковской горбольницы получили звание «Заслуженный работник здравоохранения»
В крупных школах Опочецкого района ремонтируют системы освещения
18 июня 2020
В крупных школах Опочецкого района ремонтируют системы освещения

Идет загрузка...