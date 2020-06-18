Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском

22:00, 18 июня 2020, ПАИ

Кирилл Серебренников работает над созданием мини-сериала о режиссере Андрее Тарковском. Об этом сообщил основатель студии Hype Film, продюсер Илья Стюарт, пишет ТАСС.

Ранее говорилось о том, что мини-сериал Серебренникова находится в стадии разработки, его планировали показать на международном Каннском кинорынке, который пройдет в этом году в онлайн-формате. Продюсерами выступают Илья Стюарт, Мурад Осман и Павел Буря.

«Андрей Тарковский и его знаковые шедевры оказали большое влияние на кинематограф, и они по-прежнему остаются источником вдохновения для кинематографистов разных поколений. Продолжать работу с Кириллом Серебренниковым для нас большая честь. Он художник с действительно уникальным видением», - отметил Илья Стюарт.

Продюсер ранее сообщал, что Серебренников экранизирует роман французского писателя Оливье Геза «Исчезновение Йозефа Менгеле» о нацистском преступнике, который проводил медицинские эксперименты над узниками Освенцима.