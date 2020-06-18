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Общество

Псковские писатели поздравили Валентина Курбатова с присуждением премии

Фото: pskovpisatel.ru.

Члены регионального отделения Союза писателей России поздравили Валентина Яковлевича Курбатова с присуждением Государственной премии Российской Федерации. Поздравление от имени писателей Псковской области выразил председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин, оно опубликовано на сайте организации.

18 июня указом президента за вклад в сохранение и развитие традиций русской литературы псковскому писателю, литературоведу, литературному критику Валентину Курбатову присуждена Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства

Коллектив псковских писателей поздравил его с высокой наградой. «Мы рады, что ваш многолетний писательский труд, подвижничество, огромный вклад в русскую литературу и в российскую культуру получили достойную оценку на государственном уровне. Желаем дальнейших успехов на писательском поприще, успехов в деле всей вашей жизни –  служении русскому Слову!» – обратились члены Союза писателей.

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