Павел Дуров о разблокировке Telegram: Подобные действия российских властей внушают оптимизм

09:01, 19 июня 2020, ПАИ

Основатель Telegram Павел Дуров поздравил российских пользователей мессенджера с его разблокировкой. Об этом Дуров написал в своем Telegram-канале.

«Думаю, что разблокировка станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов. Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Надеюсь, что положительный тренд будет сохранен и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере», - отметил он.

Павел Дуров также поблагодарил российских пользователей за то, что они продолжали пользоваться мессенджером даже после того, как его заблокировали: «Ваше доверие и поддержка вдохновляли нашу команду все это время. Уверен, эта поддержка стала одной из причин сегодняшнего события».

По его словам, в результате разблокировки мобильное приложение Telegram в России будет работать более стабильно и быстро. Кроме того, прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram теперь будут доступны без VPN. «При этом в плане сохранности личных данных изменений нет — право на конфиденциальность и тайну личной переписки остается фундаментальным принципом Telegram во всех странах», - заключил Павел Дуров.

18 июня Роскомнадзор разблокировал мессенджер Telegram. Законопроект о разблокировке внесли в Госдуму 15 июня. По словам авторов законопроекта, российские чиновники во время эпидемии COVID-19 официально используют мессенджер «как один из своих основных информационных ресурсов».

Telegram официально был заблокирован в России с 16 апреля 2018 года из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. Аудитория Telegram перевалила за отметку в 400 млн пользователей.