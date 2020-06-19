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Общество

Лжепрокуроры вымогали деньги у жителей Порховского района

У жителей Порховского района мошенники под видом прокуратуры вымогали деньги. Об этом рассказал начальник отделения управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Полатовский в эфире проекта ПАИ-live 19 июня.

Ранее появилась информация, что мошенники под видом прокуратуры и Роспотребнадзора вымогают деньги у руководителей предприятий. Александр Полатовский отметил, что такая же схема была и в Порховском районе.

«Надо понимать, что сотрудники прокуратуры и полиции не могут попросить у кого-то деньги на букеты», - добавил спикер, отметив, что в основном на удочку попадаются люди старшего поколения, которые не хорошо знакомы с технологиями и более доверчивые.

Молодые люди чаще становятся жертвами мошенников при покупке в интернете.

«Одному из наших сотрудников позвонили с неизвестного московского номера, - рассказал Александр Полатовский. – В итоге в ходе разговора выяснили, что мошенник находится за пределами России, получился откровенный разговор, и он признался, что для него это просто работа».

Также спикер рассказал, что мошенники с многоканального номера могут делать 26 тысяч звонков в сутки.

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