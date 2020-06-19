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Общество

Торговые центры в Пскове могут начать работу уже 20 июня

Торговые центры в Пскове могут начать работу уже 20 июня. Такое решение будет принято на заседании оперативного штаба 19 июня под председательством губернатора региона Михаила Ведерникова, анонсировал telegram-канал «Псковский правдоруб».

«Практически полностью заработают торговые центры, в них откроются все магазины. Правда, пока без фуд-кортов и развлечений», - уточняют авторы канала.

Из-за коронавируса торговые центры в Псковской области закрыты с конца марта, то есть не работают уже почти три месяца. Владельцы торговых точек в ТЦ неоднократно обращались и к губернатору, и к бизнес-омбудсмену Аркадию Мурылёву с просьбой помочь им решить вопрос об уплате аренды. 

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