0
13:21
Начался ПАИ-livе с Мариной Гаращенко (ПРЯМОЙ ЭФИР)
12:59
Ведерников: Несоблюдение требований безопасности откинет нас далеко назад
12:54
Патриотические акции и флешмобы пройдут в Псковской области 24 июня
12:54
Гостиницы и базы отдыха в Псковской области начнут работать с 20 июня
12:40
В Псковской области нашли способ снять нагрузку на коечный фонд
12:23
Фуд-корты, кинотеатры и детские площадки в ТЦ Пскова пока работать не будут
12:14
Яхтсмен Сергей Оверкин: Псковской области нужен яхт-клуб
Еще новости
Общество

В Псковской области с 1 июля отменят обязательный 14-дневный карантин для приезжих

С 1 июля прибывающие в Псковскую область могут не соблюдать 14-дневный карантин. Как стало известно Псковскому агентству информации из собственных источников, такое решение сегодня, 19 июня, планируется принять на заседании оперативного штаба.

Обязательный карантин для всех приезжих из других регионов и тем более из других стран губернатор Псковской области Михаил Ведерников ввёл ещё 24 апреля. С 1 июля соблюдение двухнедельного карантина будет носить рекомендательный храктер. Однако приезжающие должны будут уведомлять о своём приезде.

Ранее сообщалось, что на сегодняшнем заседании штаба планируется разрешить работу летних кафе и веранд, а также в ближайшее время открыть все торговые центры. При этом сохраняются требования обязательно носить маски и соблюдать дистанцию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Начался ПАИ-livе с Мариной Гаращенко (ПРЯМОЙ ЭФИР)
19 июня 2020
Начался ПАИ-livе с Мариной Гаращенко (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Ведерников: Несоблюдение требований безопасности откинет нас далеко назад
19 июня 2020
Ведерников: Несоблюдение требований безопасности откинет нас далеко назад
Патриотические акции и флешмобы пройдут в Псковской области 24 июня
19 июня 2020
Патриотические акции и флешмобы пройдут в Псковской области 24 июня
Гостиницы и базы отдыха в Псковской области начнут работать с 20 июня
19 июня 2020
Гостиницы и базы отдыха в Псковской области начнут работать с 20 июня
В Псковской области нашли способ снять нагрузку на коечный фонд
19 июня 2020
В Псковской области нашли способ снять нагрузку на коечный фонд
Фуд-корты, кинотеатры и детские площадки в ТЦ Пскова пока работать не будут
19 июня 2020
Фуд-корты, кинотеатры и детские площадки в ТЦ Пскова пока работать не будут
Яхтсмен Сергей Оверкин: Псковской области нужен яхт-клуб
19 июня 2020
Яхтсмен Сергей Оверкин: Псковской области нужен яхт-клуб
Заседание оперштаба по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)
19 июня 2020
Заседание оперштаба по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)

Идет загрузка...