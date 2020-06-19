В Псковской области с 1 июля отменят обязательный 14-дневный карантин для приезжих

11:33, 19 июня 2020, ПАИ

С 1 июля прибывающие в Псковскую область могут не соблюдать 14-дневный карантин. Как стало известно Псковскому агентству информации из собственных источников, такое решение сегодня, 19 июня, планируется принять на заседании оперативного штаба.

Обязательный карантин для всех приезжих из других регионов и тем более из других стран губернатор Псковской области Михаил Ведерников ввёл ещё 24 апреля. С 1 июля соблюдение двухнедельного карантина будет носить рекомендательный храктер. Однако приезжающие должны будут уведомлять о своём приезде.

Ранее сообщалось, что на сегодняшнем заседании штаба планируется разрешить работу летних кафе и веранд, а также в ближайшее время открыть все торговые центры. При этом сохраняются требования обязательно носить маски и соблюдать дистанцию.