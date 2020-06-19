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Общество

Гостиницы и базы отдыха в Псковской области начнут работать с 20 июня

Псков откроется для туристов. Фото Дарьи Хватковой.

С 20 июня в Псковской области начнут работать гостиницы, базы отдыха и кемпинги. Об этом рассказала заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 19 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«С 20 июня предлагаю снять ограничительные меры с магазинов в торговых центрах, в также с розничных магазинов с непродовольственными товарами на рынках и ярмарках», - отметила Нинель Салагаева.

В магазинах должны быть дезинфекторы, а также каждые три часа должны обрабатывать поручни, ручки и эскалаторы, добавила Салагаева.

«С 20 июня можно будет открывать сезонные летние объекты общепита», - добавила Нинель Салагаева. – А также кемпинги, гостиницы и базы отдыха».

По словам Салагаевой, уровень закрытости экономики по области составляет 14%, по всей России – 6%.

«Общепит, торговля непродовольственными товарами в торговых центрах, на рынках и ярмарках, туризм, ночные клубы, солярии, спа-салоны, фитнес-центры и бассейн полностью под ограничением», - отметила Салагаева.

Нинель Салагаева также предложила пока не открывать экскурсионную деятельность, пансионаты и санатории.

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