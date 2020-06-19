Ещё 33 человека заразились коронавирусом в Пскове
В Пскове за последние сутки коронавирусом заболели 33 человека. Общее количество заразившихся COVID-19 в городе достигло 610. День назад заболевших было лишь 577, сообщает telegram-канал «COVID-19. Псковская область».
По количеству заболевших коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, второе – Великие Луки (435 случаев), третье – Островский район (182 случая).
Всего в Псковской области выявлено 2 183 случая заражения коронавирусом, 705 человек выздоровело, 19 – умерло.