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Общество

Ещё 33 человека заразились коронавирусом в Пскове

В Пскове за последние сутки коронавирусом заболели 33 человека. Общее количество заразившихся COVID-19 в городе достигло 610. День назад заболевших было лишь 577, сообщает telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

По количеству заболевших коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, второе – Великие Луки (435 случаев), третье – Островский район (182 случая).

Всего в Псковской области выявлено 2 183 случая заражения коронавирусом, 705 человек выздоровело, 19 – умерло.

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