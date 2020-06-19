ФОТОФАКТ: В Пскове на городском пляже разметили дистанцию
В Пскове на городском пляже на реке Великой около Мирожского монастыря разметили социальную дистанцию, которую должны соблюдать отдыхающие. Красно-белые столбики указывают, как должны разместиться загорающие, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
При этом не все псковичи следуют этому совету: у воды взрослые дети собираются большими группами, несмотря на угрозу заражения коронавирусом.
33 человека заразились коронавирусом в Пскове за последние сутки.
В Псковской области несколько дней стоит жара, температура воздуха доходит практически до 30 градусов. 17 июня в Пскове был установлен температурный рекорд.
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