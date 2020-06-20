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Общество

Губернатор рассказал об очагах коронавируса в Псковской области

О ряде очагов коронавируса, возникших в Псковской области, рассказал губернатор Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Так, по его словам, на Великолукском мясокомбинате уже завершена работа по определению и тестированию контактных лиц. А очаги в отделении Пенсионного фонда в Острове и на Порховском водоканале уже несколько дней остаются неактивными.

«Благодаря растущим объёмам тестирования и повышению их качества мы выявили очаг в Псковской областной психиатрической больнице. Там заражено 32 пациента, но, что характерно, все пациенты бессимптомные. Наблюдение в связи с этим за ними организовано там же без приостановки лечения основного заболевания», – отметил Михаил Ведерников.

По последним данным, в Псковской области зарегистрировано 2 183 случая заражения коронавирусом, 705 человек выздоровело, 19 – умерло.

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