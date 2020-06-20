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Общество

Более 8,7 млн человек в мире заразились коронавирусом

По состоянию на утро 20 июня в мире зарегистрировано 8 766 035 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 462 691 человек. Количество выздоровевших – 4 627 883.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 2 297 190. В этой стране от коронавируса умерло 121 407 человек, выздоровело – 956,061.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на третьем месте. Здесь коронавирусом заболело 569 063 человека, умер 7 841 человек, выздоровело – 324 406. В Псковской области зарегистрировано 2 183 случая заражения коронавирусом, 705 человек выздоровело, 19 – умерло.

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