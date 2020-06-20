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Общество

Псковский губернатор объяснил, почему голосование по поправкам в Конституцию будет пакетным

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram, объяснил, почему голосование по поправкам в Конституцию России будет пакетным.

Михаил Ведерников отметил, что очень многие спрашивают, почему голосование будет не отдельно по каждой поправке, а пакетом.

«В целом планируется внесение 147 поправок. Для реализации задуманного корректируется целый ряд статей, которые в свою очередь тянут за собой поправки в других взаимосвязанных пунктах. В некоторых случаях добавляются новые смысловые моменты, в других будут просто технические правки. Практически невозможно что-то вырвать из контекста, не повредив целостность разработанного проекта. Поэтому я призываю всех внимательно изучить предлагаемые изменения, чтобы ваше мнение при голосовании было основано ни на чьих-то пересказах, а на личных выводах», – отметил губернатор.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. В Псковской области в этот день будет работать 615 избирательных комиссий. Узнать подробнее, как пройдёт голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области, можно здесь>>>.

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