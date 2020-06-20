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Общество

В Псковской области несовершеннолетние не могут посещать торговые центры без родителей

В Псковской области несовершеннолетние не могут посещать без родителей торговые центры, которые возобновили свою работу в ограниченном режиме. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Михаил Ведерников отметил, что, несмотря на некоторые трудности, общая ситуация с коронавирусом в регионе медленно, но становится лучше.

«Это даёт нам возможность снять часть противовирусных ограничений. В первую очередь я, конечно, говорю о тех сферах экономики, которые в течение уже более трёх месяцев находятся в простое», – отметил губернатор.

Глава региона сообщил, что встречался с предпринимателями, владельцами ресторанов, кафе, гостиниц, туристических баз и обсуждал подготовку пакета ограничительных мер, который должен сохраниться в случае, если этим сферам бизнеса будет разрешена работа.

«На заседании оперативного штаба мы приняли решение о возобновлении работы общепита в формате летних кафе и веранд, непродовольственных магазинов в торговых центрах, баз отдыха в обычном режиме, гостиниц. Безусловно, по каждому принятому решению есть ряд требований, есть предписания Роспотребнадзора, которые в неукоснительном режиме необходимо соблюдать. Но отдельные направления остаются недоступными для людей. В частности, в торговых центрах фуд-корты, кинотеатры, детские развлекательные центры будут закрыты. Администрация торговых центров должна контролировать использование посетителями средств индивидуальной защиты, обеспечить наличие средств дезинфекции в магазинах и не допускать несовершеннолетних детей в торговые центры без сопровождения родителей. Гостиницы и базы отдыха могут работать пока только с 50-процентной загрузкой. Также не допускается использование гостями бань, саун, СПА-центров, соляриев», – отметил Михаил Ведерников.

Он также подчеркнул, что летние кафе должны согласовать с Роспотребнадзором схему размещения столиков на улице, а также обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты.

«Смягчение ограничений не означает, что коронавирус из нашей жизни ушёл. К сожалению, нет. Он рядом. И не соблюдая требования Роспотребнадзора, инфекцию можно подхватить где угодно», – отметил Михаил Ведерников и призвал псковичей внимательно ознакомиться с противокоронавирусным указом

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