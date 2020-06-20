Ещё 22 пациента с коронавирусом вылечились в Псковской области

11:35, 20 июня 2020, ПАИ

В Псковской области ещё 22 пациента выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией. Количество вылечившихся достигло 727 человек, сообщает telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

Всего в Псковской области зарегистрировано 2 278 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки – плюс 95 случаев. За весь период скончалось 19 человек.

Больше всего в Псковской области случаев заражения коронавирусом выявлено в Пскове (643), Великих Луках (452) и Островском районе (183).