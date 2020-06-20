7889 человек заразились коронавирусом в России за сутки
За последние сутки в России выявлено 7 889 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
19 июня в стране зафиксирован 161 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 10 186 человек.
Всего по состоянию на утро 20 июня в России зарегистрировано 576 952 случая заболевания коронавирусной инфекцией, умерло 8 002 человека, выздоровело – 334 592.
Всего в Псковской области зарегистрировано 2 278 случаев заражения коронавирусом, 727 человек выздоровело, 19 – умерло.