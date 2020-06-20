Ещё 17 человек заразились коронавирусом в Великих Луках

15:49, 20 июня 2020, ПАИ

В Великих Луках коронавирусом заразились 452 человека. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на 17 человек. Такие данные приводит официальный Telegram-канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

По количеству заразившихся коронавирусом в Псковской области Великие Луки занимают второе место. На первом – Псков (643 случая), на третьем – Островский район (183 случая).

Всего в Псковской области выявлено 2 278 случаев заражения коронавирусом, 727 человек выздоровело, 19 – умерло.