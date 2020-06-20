Какие отделы работают в торговых центрах Пскова после изменений в указе губернатора

20:59, 20 июня 2020, ПАИ

20 июня в Псковской области открылись торговые центры. Соответствующие изменения внёс губернатор Михаил Ведерников в указ, направленный на борьбу с коронавирусом в регионе. В торговых центрах возобновляют работу все отделы, кроме фуд-кортов, кинотеатров и развлекательных комнат, аттракционов.

Соблюдать санитарные нормы обязательно: в помещениях действует масочный режим, необходимо соблюдать социальную дистанции, в торговых центрах разделили потоки покупателей, исключили одновременное нахождение больше пяти человек на входах и выходах. Кроме того, торговые комплексы запрещено посещать несовершеннолетним без сопровождения родителей.

После возобновления работы псковские торговые центры опубликовали в своих соцсетях список магазинов и заведений, которые не смогли открыться из-за ограничений, которые продлеваются новым указом главы региона до 30 июня.

Так, в торгово-развлекательном центре Fjord Plaza работают все магазины. Фуд-корт по-прежнему закрыт: «Макдоналдс», «Бургер Кинг», кафе-мороженое «Медведица» и «Сладкая история» пока работают навынос. Кинотеатр Silver Cinema ещё не открылся, как и парк детских развлечений Kids Mall.

В «Акваполисе» остаются закрытыми «Мираж Синема», кафе и рестораны, фуд-корт, аквапарк и детские площадки. Работают все входные группы и парковки, в том числе подземная.

В торговом центре «Максимус» остаются закрытыми кафе «Мельница» и детская комната.

В ТК «Шайба» работают все отделы.

Администрация торговых комплексов подчёркивает, что покупатели могут находиться в здании только в масках и перчатках. Почти во всех ТЦ на входе установлены санитайзеры и разделены потоки выхода и входа. Примерка одежды по-прежнему недоступна.