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Общество

Выявленный на рынке в Пекине штамм коронавируса оказался старше европейского

Китайские учёные установили, что вирус, выявленный на рынке Пекина в июне, оказался старше распространённых в Европе в настоящее время штаммов. Как пишет ТАСС, об этом заявил китайский эпидемиолог Лю Цзюнь.

«Согласно результатам первоначального геномного исследования, этот вирус [на рынке в Пекине] пришёл из Европы, однако у него есть определённые отличия от циркулирующих по европейским странам штаммов. Он старше современных европейских штаммов», – рассказал Лю Цзюнь в статье на сайте Государственного надзорного комитета КНР.

Исследователь добавил, что отследить точный путь попадания этого коронавируса на пекинский рынок довольно сложно. «Для этого много возможностей. Например, вирус мог укрыться в партии замороженных продуктов, вместе с ней прибыть из-за рубежа и сохраниться. Во время перевозки, пребывая в замороженном состоянии, вирус не мог эволюционировать, поэтому у него не происходили мутации», – объяснил эксперт.

На начальном этапе пандемии Лю Цзюнь руководил группой учёных, исследовавших коронавирус в провинции Хубэй, и около 20 раз посещал рынок морепродуктов в Ухане. В настоящее время исследователь и его команда изучают пекинский коронавирус: Лю Цзюнь уже трижды посещал оптовый рынок «Синьфади», чтобы взять образцы COVID-19.

Наибольшее количество заражённых коронавирусом образцов товара учёные обнаружили среди морепродуктов, говядины и баранины. Симптомы раньше всего проявились у покупателей и продавцов отделов морепродуктов. По мнению эпидемиологов, низкие температуры и высокая влажность способствуют долгому выживанию вируса на поверхностях. Этим же исследователи объясняют схожий сценарий вспышки эпидемии в Ухане и Пекина – в обоих случаях большинство заражённых посещали рынки морепродуктов.

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