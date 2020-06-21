Зубастые – на службе, пушистые – дома: как собаки псковского СИЗО ловят преступников

12:58, 21 июня 2020, ПАИ

На работу они всегда ходят вместе с верным напарником, который готов выполнять самые ответственные и опасные задания, лишь бы его похвалили и отблагодарили лакомством или игрушкой. Главное в этой профессии – любовь, любовь к животным, потому что кинолог и собака – одно целое, одна боевая единица. 21 июня кинологи уголовно-исполнительной системы отмечают профессиональный праздник. В этот день корреспонденты ПАИ познакомились с двумя кинологами псковского СИЗО и их питомцами – юной Айсенвиль Иштар, с которой кинолог Николай Брык только устанавливает контакт, и питомицей Жанны Александровой, опытной Азарой, в послужном списке которой задержание не одного преступника.

Кинолог и собака – одна боевая единица

Всего на службе в управлении ФСИН по Псковской области 90 кинологов, у каждого специалиста своя собака – личная, любимая. Это не автомобиль, который можно взять на стоянке у учреждения, а в случае чего – одолжить у коллеги. Собака будет работать только со своим кинологом-хозяином, потому что они одно целое. Чаще всего собака живёт дома, а не в питомнике, а занимаются с ней каждый день, начинаются тренировки, когда она ещё совсем маленький «комочек счастья».

«Кинолог и собака – это одна боевая единица, их нельзя разъединять. Когда они выходят на службу, работают оба – кинолог и собака. К примеру, при обыске транспорта собака может обозначить, что фигурант есть, а кинолог не увидит, и машина проедет. А может быть наоборот: кинолог знает, что там что-то есть, как на соревнованиях, а собака не обозначает», – объясняет заместитель начальника отдела охраны СИЗО-1 Сергей Чечетов.

На работе они задерживают преступников, показывая оскал во всю пасть, а дома – мягкие и пушистые моськи. Чем занимаются собаки на службе? Патрульно-розыскные собаки досматривают автомобили, обходят территории, заступают в караулы и ищут преступников по запаху и следу. В этом деле хороши крупные, сильные овчарки, ведь они не только находят злоумышленников, но и задерживают их. Специализированные собаки ищут запрещённые вещества – наркотики и взрывчатку. С этой работой отлично справляются хорошие поисковики и охотники спаниели и бордер-колли.

Физическая форма под стать собаке

Немецкой овчарке Азаре четыре года, она работает по профилю патрульно-розыскной службы, то есть вычисляет и ловит преступников. Жанна Александрова, старший инструктор-кинолог кинологического отделения СИЗО-1, служит в уголовно-исполнительной системе восемь лет, кинологом стала не сразу. 3,5 года назад начальник кинологической службы предложил Жанне Валерьевне сменить профиль и пройти переподготовку в учебном центре в Москве.

«Приехала и купила, понравилась – и всё», – так инструктор рассказывает о выборе питомца-напарника.

Азара – опытная служебная собака, работает по патрульно-розыскному профилю несколько лет. На службу в силовые структуры собаки поступают в 11 месяцев, в полтора года уже выполняют первое задание. Первое ответственное мероприятие Азара выполнила на соревнованиях.

«Что мы делаем? Мы делаем всё. На соревнованиях выступаем и показываем очень хорошие результаты. Там мы представляем выборку вещи, выборку человека, комбинированное задержание преступника, обыск транспорта, обыск местности, проходим полосу препятствий и общий курс дрессировки», – объяснила кинолог.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



















На территории СИЗО-1 в Пскове есть специализированный городок для тренировок. Азара и её хозяйка продемонстрировали журналистам прохождение полосы препятствий и выборку предмета (собаке дали понюхать ботинок, и среди обуви других людей она должна была найти второй ботинок владельца).

Азара очень любит гулять и бегать, поэтому полосу препятствий она несколько раз прошла с огромным удовольствием и лёгкостью, несмотря на 30-градусную жару.

«Самое главное для кинолога – терпение, крепкие нервы и физическая форма под стать собаке», – добавила Жанна Александрова, ведь группе задержания нужно подоспеть к пойманному преступнику.

«Стой! Применяю служебную собаку!»

Как работает пара «кинолог – собака» во время задержания преступника, рассказали специалисты ФСИН.

Группа задержания во главе с кинологом и его собакой выдвигается к определённому месту и находит след – отпечаток или вещь, которую оставил преступник. Собака нюхает определённый предмет и ищет направление, в котором ушёл преступник. Далее собака приступает к преследованию (пока что на поводке).

«За определённое количество метров я должна сделать окрик преступнику, – объясняет Жанна Александрова. – Если он не останавливается, я говорю ему: «Стой! Применяю служебную собаку!» – снимаю ошейник, поводок и спускаю Азару. Она добегает до него и задерживает – кусает в рукав, в ногу или валит. Я подбегаю, забираю собаку, и группа преследования приходит на помощь».

За хорошую работу собака получает лакомство или игрушку (в зависимости от методики дрессировки), а главное – похвалу от хозяина.

«Собака должна слушаться, смотреть в глазки, она должна желать работать так, что один только взгляд – и она уже знает, что ты хочешь от неё. Она бегом-бегом всё выполняет: «Лишь бы меня похвалили», – объяснила начальник кинологического отделения отдела охраны СИЗО-1 Ольга Гребешкова.

Азара выбирает за работу лакомство, а некоторые взрослые собаки работают «на агрессии». Это означает, что собаке интересны не лакомство или игрушка, которую она получит за работу, а сам человек. В таком случае собака должна схватить и держать фигуранта, но по команде «Дай!» должна его оставить и сесть рядом. Если после команды «Охраняй!» фигурант попытается сбежать, она кинется за ним и снова задержит. «Когда ты добрался до фигуранта, треплешь его, а тебе хозяин говорит: «Дай!» – очень тяжело переключиться, бросить его и сидеть», – отмечает Ольга Гребешкова.

Чтобы добиться такой выдержки от собаки, и нужно терпение, трудолюбие и постоянные тренировки – не только на службе, но и дома.

«Помимо основного качества кинолога – любви к животным – необходимы такие качества, как терпение и трудолюбие, потому что любой навык у собаки зарождается на постепенных, постоянных тренировках. Не один или два раза в неделю – каждый день. Ты выходишь гулять с собакой, взял поводок – посадил её на выдержку. Заходишь мыть лапы, опять посадил её – выдержка. Поставил миску – выдержка. Тренировки должны быть постоянными, в любой ситуации. Тогда собака находит контакт и понимает, что человек от неё требует», – рассказал Сергей Чечетов.

Азара демонстрирует безупречную выдержку. Она может сидеть и смотреть горящими глазами на игрушку ровно до того момента, пока хозяйка не скажет «бери».

Тренировки «с пелёнок»

Инструктор-кинолог кинологического отделения СИЗО-1 Николай Брык, уроженец Республики Коми, работает кинологом три года. Как только переехал в Псков и поступил на службу, сразу отправился в питомник, где встретил Айсенвиль Иштар, а по-домашнему – Изму. Бельгийской овчарке Изме всего три месяца, тренироваться с хозяином они начали месяц назад.

Пока команды Изма не выполняет, они с хозяином работают над послушанием. Щеночек следует рядом, чётко следит за движениями и желаниями хозяина и без слов понимает, когда нужно остановиться, когда – сесть, когда – лечь. Конечно, на первоначальном этапе помогает лакомство.

«Когда я устраивался на работу, мне предложили две должности: либо инструктор-кинолог, либо младший инспектор. Меня больше привлекла профессия кинолога. Так я начал работать с собаками, – рассказывает Николай Брык о своём пути к профессии кинолога. – Собаки мне нравятся с детства, дома у меня была не одна собака. Главное для кинолога – любить животных».



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова











В уголовно-исполнительной системе Николай служит три года, с самого начала – кинологом. В Республике Коми он работал с немецкой овчаркой по поиску взрывчатки.

Как объяснила начальник кинологического отделения СИЗО-1 Ольга Гребешкова, на начальном этапе кинолог и собака ищут контакт на лакомстве, чтобы впоследствии слиться в единое целое «я и собака». Например, Изма – ещё ребенок, ей интересен этот мир, люди и вещи вокруг, поэтому прохождение тренировочного квадрата с концентрацией только на хозяине – это очень сложное задание для малышки. Азара – уже взрослая собака, и с Жанной контакт установлен прочный. «Собака очень сложная, энергичная, но хозяйке удалось найти контакт. Жанна Валерьевна тоже энергичная, поэтому они подошли друг другу», – рассказала Ольга Гребешкова.

Зубастые – на работе, пушистые – дома

Ветер, игрушки, свист не собьют с толку Азару. Она очень серьёзный и ответственный сотрудник ФСИН. Кинологи поделились, что собака, так же как и человек, может быть не в настроении и вполне себе может не захотеть выходить на службу. Но у Азары такие моменты случаются редко. «Она понимает: надо отработать, а потом можно будет лежать с больным животом», – заметила хозяйка.

«Дома мы мягкие и пушистые, – делится Жанна Александрова. – Сейчас она добрая, а когда увидит преступника, она все 42 зуба покажет».

Трогательные истории, как в кино, в СИЗО-1 нам не поведали. Трудовые будни, служба не кино, отмечают силовики. Но у каждого кинолога есть личные истории, которые рождаются за время, проведённое вместе, ведь питомец кинолога – не только напарник на службе, но и верный, ласковый любимец.

«Это же служба. Она опасна и трудна. Да, Азар?» – спрашивает Жанна Александрова.

«Ваф!» – звонко отвечает Азара.