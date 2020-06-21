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Общество

21 июня псковские силовики отмечают День кинолога

Кинолог псковского СИЗО Жанна Александрова и ее собака Азара. Фото: Дарья Хваткова.

День кинолога ежегодно отмечается в России 21 июня.

В России практиковать службу собак в полиции начали с 1906 года, а через три года в Москве широкую известность приобрела полицейская собака породы доберман-пинчер по кличке Треф, раскрывшая за свою жизнь более 1 500 преступлений, сообщается на портале calend.ru.

История кинологических подразделений в структуре российских правоохранительных органов, как принято считать, началась 21 июня 1909 года, когда в Санкт-Петербурге был открыт первый в России питомник полицейских сыскных собак, на базе которого также была создана школа дрессировщиков.

Сегодня служебные собаки продолжают занимать достойное место в служебно-боевой деятельности МВД России. С помощью служебно–розыскных собак ежегодно в России раскрывается около 20 тысяч преступлений.

Кинолог псковского СИЗО Николай Брык и его собака Изма. Фото: Дарья Хваткова.

В этот день корреспонденты Псковского агентства информации познакомились с двумя кинологами псковского СИЗО-1 и их питомцами – юной Айсенвиль Иштар, с которой кинолог Николай Брык только устанавливает контакт, и питомицей Жанны Александровой, опытной Азарой, в послужном списке которой задержание не одного преступника.

Всего в управлении ФСИН по Псковской области 90 кинологов, у каждого специалиста своя собака. Служебные собаки досматривают автомобили, обходят территории, заступают в караулы и ищут преступников по запаху и следу, а также находят запрещённые вещества – наркотики и взрывчатку.

О том, как воспитывают служебных собак, как они ловят преступников и как стать кинологом, читайте в материале ПАИ.

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