Автомобиль насмерть сбил лосёнка в Гдовском районе

23:05, 20 июня 2020, ПАИ

В Гдовском районе лосёнок погиб под колёсами автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 19 июня поздно вечером у деревни Добручево. Семейная пара ехала на Volkswagen Tiguan, не превышая скорости. Внезапно на трассу выскочил лосёнок, и водитель не успел среагировать.

Семейная пара не пострадала, автомобиль получил серьёзные технические повреждения.

Лосёнок погиб на месте.

В Добручи выезжали сотрудники ГИБДД. Правоохранители убедились в том, что водитель в данной ситуации не виноват, и приняли решение не возбуждать дело об административном правонарушении.

МЧС предупреждает жителей Псковской области о диких животных на дороге.