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Общество

Телеканал «Культура» снимает в Пскове историко-просветительскую программу «Кто мы?»

Съёмочная группа телеканала «Культура» во главе с ведущим Феликсом Разумовским побывала в Пскове, чтобы подготовить очередной выпуск историко-просветительской программы «Кто мы?». Об этом сообщается в группе Псковского музея-заповедника в соцсети «ВКонтакте».

«Не успел и след остыть съёмочной группы телеканала «Звезда», как на пороге нашего музея уже другая группа – телеканала «Культура», – написали музейщики.

Кадры из Псковского кремля и Приказных палат войдут в программу о русском крестьянстве.

«Как водится, заставили всю съёмочную группу надеть маски и перчатки. Боремся с вирусом. Не с культурой», – подытожили сотрудники музея.

Жители региона в комментариях отмечают частое появление Псковской области на федеральных каналах. «В последнее время Псков представлен на федеральных каналах более чем достойно», – добавили музейщики.

Ранее в Псковской области побывала съёмочная группа телепередачи «Не факт» во главе с её ведущим, звездой сериала «Универ» Араратом Кещяном.

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