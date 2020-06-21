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Общество

Более восьми тысяч человек умерли в России от коронавируса

От коронавируса в России скончалось более восьми тысяч человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационном центре мониторинга ситуации с коронавирусом.

По данным на 21 июня, в России коронавирусом заразилось ещё 7 728 человек. Общее количество заражённых достигло 584 680. За последние сутки умерло 109 человек, за весь период распространения инфекции – 8 111.

Всего было выписано 339 711 человек.

В Псковской области коронавирусом заразилось 2 353 человека, выздоровело 733. В Пскове количество заражённых достигло 663, в Великих Луках – 480.

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